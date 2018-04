Le bénéfice de Citigroup avance de 13 %

Associated Press NEW YORK

La banque a affiché un profit de 4,62 milliards de dollars US ou 1,68 $ US par action, comparativement à 4,09 milliards US ou 1,35 $ US par action au même moment l'an dernier.

Les analystes interrogés par la firme FactSet anticipaient un profit de 1,61 $ US par action.

Il s'agit de la meilleure performance trimestrielle de Citi depuis 2015.

La banque a généré une hausse de ses revenus dans pratiquement tous ses secteurs d'activité, pour un total trimestriel de 18,87 milliards US, contre 18,37 milliards US l'an dernier.