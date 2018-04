Postmedia a réduit sa perte grâce aux réductions de coûts

L'entreprise torontoise, qui détient le National Post et d'autres journaux et publications numériques, a réalisé une perte de 1,3 million pour le trimestre clos le 28 février, comparativement à une perte de 28,5 millions pour la même période un an plus tôt.

Postmedia a attribué la réduction de sa perte essentiellement à ses initiatives de réduction des coûts et à un crédit d'impôt du gouvernement de l'Ontario.

Les dépenses d'exploitation de Postmedia ont diminué de 21 % à 36,2 millions, en excluant certains éléments comme les dépenses de restructuration. Le crédit d'impôt du gouvernement ontarien pour les médias numériques interactifs lui a permis de recevoir 17 millions.

Ces éléments positifs ont contrebalancé un déclin de 10,8 % des revenus, qui se sont établis à 157,6 millions, par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les revenus publicitaires des médias imprimés ont reculé de 16,3 millions, soit 18,8 %, tandis que les revenus provenant du tirage ont diminué de 4,6 millions, ou 7,9 %. Les revenus numériques ont pour leur part avancé de 2,4 millions, soit 10,1 %.

«Nous mettons en oeuvre une stratégie qui continue de donner des fruits, incluant des signes positifs en provenance de nos initiatives publicitaires numériques», a observé le président exécutif et chef de la direction de Postmedia, Paul Godfrey.