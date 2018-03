HBC affiche un bénéfice de 84 millions au quatrième trimestre

La Compagnie de la Baie d'Hudson a engrangé un bénéfice de 84 millions pour son plus récent trimestre, ce qui se compare à une perte pour la même période l'an dernier. Ses résultats se sont malgré tout avérés inférieurs aux attentes, en raison des difficultés connues par ses activités européennes et ses magasins à bas prix.

Le bénéfice par action du grand détaillant a atteint 39 cents pour le trimestre clos le 3 février, comparativement à une perte de 152 millions, ou 83 cents par action, au même trimestre un an plus tôt.

Ces résultats comprenaient un gain fiscal de 181 millions attribuable à la récente réforme fiscale aux États-Unis.

Sur une base ajustée, le bénéfice de la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) s'est établi à 20 millions, ou 9 cents par action, pour le plus récent trimestre, par rapport à un bénéfice de 2 millions, ou 1 cent par action, un an plus tôt.

Les analystes visaient en moyenne un bénéfice par action de 60 cents, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

«Bien que nous ne soyons pas satisfaits de notre récente performance, nous continuons à miser sur la valeur de notre portefeuille immobilier et nous entreprenons des actions pour améliorer nos résultats d'exploitation», a affirmé le président exécutif de HBC, Richard Baker, dans un communiqué.

«Nous travaillons aussi pour mieux positionner nos activités de détail, et nous avons fait plusieurs nominations dans des postes de leadership qui devraient aider à stimuler notre performance d'affaires, croyons-nous.»

HBC a embauché le mois dernier Helena Foulkes, une ancienne dirigeante de la chaîne américaine de pharmacies CVS, pour jouer le rôle de nouvelle chef de la direction.

«J'ai passé les six dernières semaines à visiter nos magasins et nos bureaux à travers le monde, et il est évident pour moi qu'il existe une occasion significative de s'appuyer sur notre solide fondation pour atteindre le plein potentiel de nos activités», a affirmé Mme Foulkes.

Les ventes du quatrième trimestre de HBC se sont chiffrées à 4,7 milliards, en hausse par rapport à celles de 4,6 milliards de l'an dernier, le plus récent trimestre comprenant une semaine de plus que l'an dernier. Cependant, les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an ont reculé de 2,4%.

Les ventes des magasins Saks Fifth Avenue ouverts depuis au moins un an ont augmenté de 2,1%, tandis que celles des grands magasins - incluant les bannières La Baie d'Hudson, Lord & Taylor et Déco découverte - ont retraité de 2,6%.

Les ventes des magasins comparables en Europe ont diminué de 3,4 pour cent, tandis qu'elles ont cédé 7,6% pour les bannières à bas prix Saks Off 5th et Gilt, regroupés dans HBC Off Price.

La société a indiqué avoir identifié des «occasions significatives» pour améliorer les ventes chez HBC en Europe et stabiliser ses activités chez HBC Off Price. Elle se concentre en outre sur la mise en place d'une stratégie pour augmenter la rentabilité de ces bannières.

HBC, comme les autres grands détaillants, éprouve de la difficulté à s'ajuster aux nouvelles habitudes des consommateurs, notamment au magasinage en ligne.

L'an dernier, l'entreprise a signé un accord pour vendre son immeuble Lord & Taylor Fifth Avenue à WeWork Property Advisors pour près de 1,1 milliard, et a conclu une alliance stratégique avec WeWork pour rechercher d'autres transactions immobilières.