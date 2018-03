Le bénéfice de la Financière Power en recul au 4e trimestre

La Corporation Financière Power a affiché vendredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires du quatrième trimestre en baisse de 63,5 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La société de gestion de portefeuille diversifiée a fait état d'un profit net de 225 millions de dollars, soit 32 cents par action, pour son trimestre clos le 31 décembre, par rapport à celui de 616 millions, ou 86 cents par action, engrangé lors de la même période un an plus tôt.

Malgré tout, le conseil d'administration de la Financière Power a déclaré une augmentation de 5 % du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passera ainsi de 41,25 cents à 43,30 cents par action. Son prochain versement aura lieu le 1er mai pour les actionnaires inscrits en date du 9 avril.

Les résultats financiers de la Financière Power sont tributaires des activités de ses trois sociétés affiliées - incluant Great-West Lifeco et la Financière IGM, dans lesquelles elle détient des participations majoritaires. Elle a aussi une participation de 50 % dans Parjointco N.V., qui détient elle-même 55,5 % de Pargesa Holding SA.

Le bénéfice net de Great-West s'est établi à 392 millions au quatrième trimestre, par rapport à un profit net de 676 millions un an plus tôt. Sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power au dernier trimestre s'est chiffrée à 499 millions, comparativement à 475 millions l'année précédente.

À la Financière IGM, le bénéfice net du plus récent trimestre a reculé à 50,6 millions, par rapport à 233 millions un an plus tôt, tandis que sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power a atteint 106 millions, comparativement à 122 millions lors de la même période un an plus tôt.

Finalement, le bénéfice net de Pargesa a plongé d'environ 88 % au plus récent trimestre et sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power a diminué à 3 millions, comparativement à celle de 15 millions du quatrième trimestre de 2016.

Pour l'ensemble de l'exercice, le bénéfice net de la Financière Power s'est chiffré à 1,717 milliard, ou 2,41 $ par action, un résultat en baisse de 10,5 % par rapport à celui de 1,919 milliards, ou 2,69 $ par action, pour l'exercice 2016.

La Financière Power est la principale filiale de Power Corporation du Canada, qui, par l'entremise d'autres filiales, détient une participation de 33 % dans La Presse canadienne.