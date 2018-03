La faillite et la liquidation du détaillant américain Toys "R" Us ont forcé les Industries Dorel à inscrire une charge de créances douteuses de 3,8 millions US à leurs états financiers pour l'exercice clos le 30 décembre.

Le fabricant montréalais de produits de puériculture a indiqué jeudi qu'il avait dû réduire de 3,1 millions US le bénéfice net pour son quatrième trimestre et son exercice complet.

Dorel a indiqué avoir réalisé des ventes de 13,4 millions US auprès de Toys "R" Us aux États-Unis pendant le premier trimestre.

Les activités américaines de Toys "R" Us représentaient environ trois pour cent des revenus de Dorel en 2017, et le total de ses créances clients avec les activités américaines du détaillant se chiffrait à 17,2 millions US en date du 21 mars.

Dorel a précisé qu'elle ne disposait que d'informations «restreintes» au sujet de Toys "R" Us et que ses pertes réelles subies pourraient être différentes des montants annoncés jeudi. Elle continuera à suivre de près l'évolution de la situation, a-t-elle précisé, et révisera l'estimation de sa provision pour créances douteuses au besoin.

Au Canada, Toys "R" Us vend des lits pour enfants, des sièges d'automobile pour enfants, des poussettes et des meubles de pouponnière fabriqués par Dorel.