Baisse des profits chez BRP

BRP a affiché mercredi un bénéfice et des revenus en baisse pour son plus récent trimestre, mais a aussi haussé son dividende trimestriel.

Le constructeur des motoneiges Ski-Doo a indiqué qu'il verserait un dividende de 9 cents par action - un montant en hausse de 1 cent, ou 12,5%, par rapport au dividende précédent.

BRP a dévoilé un bénéfice attribuable aux actionnaires de 115,2 millions, ou 1,12 $ par action, pour son quatrième trimestre clos le 31 janvier.

En comparaison, la société avait engrangé un bénéfice de 136,6 millions, ou 1,22 $ par action, pour le même trimestre un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice de BRP s'est établi à 96 cents par action, en regard de celui de 1 $ par action de la même période un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de BRP a atteint 1,26 milliard au plus récent trimestre, alors qu'il avait été de près de 1,31 milliard un an plus tôt.

Malgré la baisse par rapport à l'exercice précédent, ces résultats étaient supérieurs aux attentes des analystes. Ceux-ci visaient un bénéfice ajusté par action de 91 cents et des revenus de 1,24 milliard, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

L'action de BRP progressait, mercredi après-midi, de 3,29 $, soit 7,2%, à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 48,86 $.