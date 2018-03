La réforme fiscale américaine stimule les profits de Couche-Tard

Pour le trimestre terminé le 4 février, le profit net par action de l'exploitant de dépanneurs et de stations-service a été de 82 cents US. À la même période l'an dernier, l'entreprise avait engrangé des profits de 287 millions US, ou 50 cents US par action.

La multinationale a précisé mardi que la réduction d'impôts nette avait été de 196,3 millions US au troisième trimestre.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice de Couche-Tard s'est établi à 304 millions US, ou 54 cents US par action, par rapport à 303 millions US, ou 53 cents US par action, il y a un an.

De leur côté, les revenus se sont établis à 15,79 milliards US, alors qu'ils avaient été de 11,42 milliards US au troisième trimestre l'an dernier.

Cette performance trimestrielle a en partie répondu aux attentes des analystes sondés par Thomson Reuters, qui tablaient sur un profit ajusté de 74 cents US et sur un chiffre d'affaires de 15,63 milliards US.