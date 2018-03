Stella-Jones hausse ses profits

Les ventes se sont élevées à 377,4 millions, ce qui représente une hausse de 10,4% par rapport aux ventes de 341,7 millions réalisées un an auparavant.

Les ventes de traverses de chemin de fer ont atteint 118 millions, contre 113,1 millions lors du précédent exercice. Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics se sont chiffrées à 162,9 millions, en hausse de 12,7%. Les ventes de bois d'oeuvre à usage résidentiel ont atteint 48,6 millions, en progression par rapport à celles de 44,5 millions réalisées lors du précédent exercice.

Les ventes de produits industriels se sont établies à 20 millions, en hausse par rapport à celles de 15 millions engrangées un an plus tôt. Les ventes de billots et de bois d'oeuvre se sont chiffrées à 27,9 millions, contre 24,5 millions l'an dernier.

Pour l'exercice, les ventes ont atteint 1,89 milliard de dollars, en hausse de 2,6% par rapport à celles de 1,84 milliard générées lors du précédent exercice. Le résultat net pour l'exercice 2017 a augmenté de 9,1% pour atteindre 167,9 millions, soit 2,42 $ par action.

Stella-Jones produit et commercialise des produits en bois traité sous pression.