Cominar a perdu 392 millions en 2017

Le bénéfice d'exploitation net a atteint 436 millions, par rapport à 468,6 millions pour l'exercice 2016.

Cette baisse du bénéfice d'exploitation net s'expliquerait principalement par les dispositions d'immeubles productifs de revenu réalisées en 2016 et 2017 totalisant 221,4 millions et par un produit non récurrent de 10,7 millions reçu en 2016.

Le taux d'occupation s'est établi à 92,6% au 31 décembre 2017 93,2 pour cent pour le portefeuille des marchés principaux, comparativement à 92,4% au 31 décembre 2016.