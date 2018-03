Best Buy surpasse les attentes grâce à une hausse de ses ventes

Les ventes des magasins Best Buy ouverts depuis au moins un an ont rebondi au plus récent trimestre, ce qui a permis au détaillant de biens électroniques d'afficher des revenus et profits supérieurs aux attentes de Wall Street.

Associated Press New York

Les revenus des magasins comparables ont bondi de 9 % au cours du trimestre clos le 3 février, qui comprend la période de magasinage des Fêtes. Il s'agit d'un important revirement par rapport à la même période l'an dernier, pendant laquelle les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an avaient reculé de 0,9 %.

Le directeur financier du détaillant, Corie Barry, a indiqué dans une déclaration que Best Buy avait profité de plusieurs facteurs, incluant les difficultés connues par certains de ses concurrents. Sa rivale hhgregg a annoncé en avril qu'elle cessait ses activités et fermait tous ses magasins. RadioShack avait pour sa part annoncé, en mars dernier, s'être protégée de ses créanciers pour la deuxième fois en un peu plus de deux ans.

Pour le trimestre clos le 3 février, Best Buy a affiché un bénéfice net de 364 millions US, soit 1,23 $ US par action. En comparaison, il avait engrangé un bénéfice net de 607 millions US, ou 1,91 $ US par action, un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté, qui exclut les éléments non récurrents, s'est établi à 2,42 $ US par action, surpassant du coup les attentes des analystes. Ces derniers visaient un bénéfice ajusté par action de 2,05 $ US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus de l'entreprise de Richfield, au Minnesota, ont atteint 15,36 milliards US, ce qui était aussi supérieur aux prévisions de 14,57 milliards US des analystes.

Pour l'exercice 2019, Best Buy croit être en mesure de réaliser un bénéfice ajusté d'entre 4,80 $ US et 5,00 $ US par action. Celui-ci devrait atteindre entre 5,50 $ US et 5,75 $ US par action en 2021, essentiellement grâce à la réforme fiscale récemment mise en place.