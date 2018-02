Valeant profite d'un bonus fiscal

Pour l'ensemble de 2017, Valeant a dégagé un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars américains, soit le montant de la perte essuyée lors de l'exercice précédent. C'est grâce à un crédit d'impôt de plus de 4 milliards US que le groupe pharmaceutique a dégagé un bénéfice.

Pour le quatrième trimestre, Valeant a dégagé un bénéfice net de 513 millions, à comparer à une perte de 515 millions pour le même trimestre en 2016, selon le communiqué du groupe.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté s'est établi à 347 millions, en baisse de 96 millions sur la période octobre à décembre de l'exercice précédent. Sur cette base, le bénéfice par action est ressorti à 1,45 dollar, soit près de 50 cents supérieur aux attentes moyennes des analystes.

«2017 a été une année de solides progrès pour Valeant avec une croissance organique» pour les trois quarts des activités «tout en réduisant significativement la dette», a estimé Joseph Papa, PDG du laboratoire.

Après avoir mené une croissance externe en multipliant les acquisitions par l'endettement, et frôlé la faillite, Valeant a engagé un plan de redressement sous la houlette de Joseph Papa à son arrivée début 2016.

Le groupe a cédé plusieurs filiales et a réduit en deux ans la dette de plus de six milliards de dollars qui reste autour de 25 milliards US.

Le chiffre d'affaires a été de 8,7 milliards l'an dernier, en baisse de plus d'un milliard sur un an, dont près de la moitié pour Bausch & Lomb, le fleuron du groupe.

Le résultat courant avant impôt, amortissements et frais financiers s'est replié à 3,6 milliards l'an dernier, en baisse de 16% en raison de la perte de chiffre d'affaires à la suite des cessions de filiales.

Pour l'exercice en cours, la cure d'amaigrissement devrait se poursuivre afin de poursuivre le désendettement et Valeant prévoit un recul des ventes pouvant aller jusqu'à 600 millions. Le chiffre d'affaires devrait se monter cette année dans une fourchette de 8,1 à 8,3 milliards US.

Le résultat courant ajusté sera aussi en baisse et devrait être entre 3,05 et 3,2 milliards sur l'exercice.