 Cannabis: Shoppers Drugs Mart, qui exploite Pharmaprix, conclut une entente avec Aurora 

Pour que l'entente soit valide, Shoppers devra cependant obtenir l'autorisation de Santé Canada de pouvoir vendre du cannabis médicinal.

Les produits d'Aurora devraient être vendus en ligne, puisque la réglementation canadienne actuelle interdit la vente de marijuana médicinale dans les pharmacies.

Shoppers Drug Mart a déjà signé des ententes similaires avec les producteurs de marijuana médicinale Aphria, MedReleaf et Tilray.

La chaîne de pharmacies, qui appartient aux Compagnies Loblaw, a demandé l'autorisation de vendre du cannabis médicinal en octobre 2016.

D'autres ententes semblables ont été conclues entre des pharmacies et des producteurs, notamment entre Maricann Group et Lovell Drugs et entre CanniMed Therapeutics et PharmaChoice.