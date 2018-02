Vote en faveur de la grève à l'usine Molson de Montréal

« Salaires, régime de retraite, assurances collectives, etc. : ça achoppe sur à peu près tout et on est loin d'une entente », a dit à La Presse Stéphane Lacroix, directeur des communications et des affaires publiques des Teamsters.

Les syndiqués espèrent néanmoins reprendre les négociations, a indiqué M. Lacroix.