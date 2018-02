Sun Life ajoute la couverture du cannabis médicinal à ses régimes collectifs

La Financière Sun Life a ajouté la marijuana médicinale aux options de ses régimes collectifs, ce qui marque un changement dans l'industrie et témoigne du niveau croissant d'acceptation entourant le cannabis.

Le chef de la direction de l'assureur torontois, Dean Connor, a expliqué que cette décision avait été influencée par les manifestations d'intérêt reçues de la part des clients employeurs de la Sun Life.

Les régimes de soins de santé de la Financière Sun Life couvrent plus de trois millions de Canadiens et leur famille, soit environ un Canadien sur six.

À compter du 1er mars, les répondants des régimes d'assurance collective pourront ajouter la couverture du cannabis médicinal à leurs plans. Cette couverture pourra s'étendre de 1500 $ à 6000 $ par personne couverte par année.

La Sun Life a précisé que sa couverture du cannabis médicinal serait disponible pour certaines maladies et certains symptômes précis, incluant la nausée liée au cancer, les douleurs causées par la polyarthrite rhumatoïde et les soins palliatifs.