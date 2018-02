Pepsi plombé par la réforme fiscale

Pepsi a perdu 710 millions de dollars US ou 50 cents US par action au quatrième trimestre.

Au même moment l'an dernier la compagnie affichait un profit de 1,4 milliard US ou 97 cents US par action.

Le dernier trimestre comprend une charge comptable de 2,5 milliards de dollars US découlant de la réforme fiscale aux États-Unis.

Le bénéfice ajusté de la compagnie s'est chiffré à 1,31 $ US par action, soit 1 cent US de plus que les prévisions des analystes interrogés par la firme Zacks Investment Research.

Les revenus trimestriels de Pepsi sont demeurés stables à 19,53 milliards US. Ses ventes se sont améliorées en Amérique latine et dans la région qui englobe l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Les experts de Zacks prédisaient des recettes de 19,44 milliards US.