Le bénéfice de Stingray plonge à 737 000$

La diminution est principalement attribuée à la variation négative de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle, ainsi qu'à l'accroissement des frais juridiques et de la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des résultats d'exploitation.

Les revenus trimestriels de Stingray ont bondi de 32%, à 34,2 millions.

Cette hausse est principalement attribuée aux acquisitions de Yokee Music et de Classica, combinées à la croissance interne des services de vidéo sur demande aux États-Unis ainsi qu'aux ventes additionnelles de produits et services musicaux et de matériel liées à l'affichage numérique.

Le bénéfice net ajusté de la compagnie est demeuré stable à 6 millions ou 11 cents par action.

Stingray se présente comme un chef de file des services musicaux multiplateformes et des expériences numériques s'adressant aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de télécommunications mobiles et plus encore.