Pages Jaunes creuse sa perte

Les pertes nettes aux quatrièmes trimestres de 2017 et de 2016 sont essentiellement attribuées à des charges de 507 millions et de 600 millions comptabilisées aux quatrièmes trimestres de 2017 et de 2016, respectivement, se rapportant à la réduction de valeur des immobilisations incorporelles et du goodwill.

Les produits trimestriels sont passés de 202,7 millions il y a un an à 183,8 millions cette année.

Ce déclin de 9,4% est surtout attribué à la baisse des produits tirés des médias imprimés dans le secteur PJ. Les produits tirés des médias et solutions numériques ont totalisé 137 millions, en baisse de 4,3% par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des baisses enregistrées dans le secteur PJ.

Les produits tirés des médias imprimés ont diminué de 21,6% d'un exercice à l'autre pour s'établir à 46,7 millions, en raison du recul du nombre de clients des médias imprimés découlant de la transition des dépenses de marketing imprimé vers le marketing numérique.

Le total des produits a diminué de 8,8% d'un exercice à l'autre pour s'établir à 745,9 millions pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, surtout en raison de la baisse des produits tirés des médias imprimés.

La perte nette était de 589,3 millions, soit une perte diluée de 22,32 $ par action, pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, comparativement à une perte nette de 403,7 millions, soit une perte diluée de 15,23 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice précédent.