Disney surpasse les attentes au 1er trimestre

Le géant du divertissement Walt Disney a affiché mardi un bénéfice net de 4,42 milliards US pour son premier trimestre.

Associated Press BURBANK, Calif.

Le bénéfice net par action de la société établie à Burbank, en Californie, s'est chiffré à 2,91 US. Après ajustements pour exclure les éléments non récurrents, le bénéfice a atteint 1,89 $ US par action.

Ce résultat ajusté était supérieur aux attentes des analystes de Wall Street. Ces derniers visaient un bénéfice ajusté par action de 1,62 $ US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus de Disney ont totalisé 15,35 milliards US au cours du trimestre, ce qui était aussi supérieur aux prévisions de Wall Street. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 15,24 milliards US.