Fairfax Financial rachète des actifs de Carillion Canada

Les détails financiers de l'entente n'étaient pas immédiatement disponibles.

En vertu de la transaction, Fairfax mettra la main sur les activités de gestion qui offrent des services aux aéroports, aux propriétés commerciales et de détail, aux installations de défense, aux installations de soins de santé et à des clients des secteurs du gaz naturel et des mines.

« Les activités de service de Carillion Canada obtiennent d'excellents résultats à long terme et nous sommes impatients de travailler avec cette équipe pour faire croître ses activités à long terme », a déclaré dans un communiqué le président et chef de la direction de Fairfax, Prem Watsa.

En vertu de l'entente, plus de 4500 employés de Carillion Canada seront transférés chez Fairfax.

« Cette transaction offrira de la stabilité et de la certitude aux clients pour qui nous travaillons et aux consommateurs que nous desservons, et une solide plateforme pour la croissance soutenue de l'entreprise », a affirmé Simon Buttery, président et chef de la direction de Carillion Canada.

Carillion Canada a été forcée de demander la protection de la cour en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) parce que sa société mère, le géant britannique de la construction Carillion PLC, a entamé une liquidation forcée.

La transaction avec Fairfax est assujettie aux conditions de clôture habituelle, notamment l'approbation de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, qui supervise les activités de Carillion Canada.

Carillion Canada a dit avoir l'intention d'utiliser la protection qui lui est offerte pour stabiliser ses activités et étudier des options pour satisfaire ses créanciers et la cour.

La protection couvre Carillion Construction, Carillion Canada, Carillion Canada Holdings et Carillion Canada Finance.

L'entreprise compte plus de 6000 employés au Canada.

Selon son site internet, ses activités comprennent la gestion d'installations et de maintenance, ainsi que la responsabilité de l'entretien de 40 000 kilomètres d'autoroute en Ontario et en Alberta.

L'entreprise est aussi impliquée dans des partenariats publics-privés de construction, dont un pour la construction, actuellement en cours, d'un hôpital spécialisé en santé mentale à North Battleford, en Saskatchewan.