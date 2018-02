DowDuPont: perte accrue, mais ventes en hausse

DowDupont, la nouvelle entreprise américaine née de la fusion finalisée fin août des groupes d'agrochimie Dow Chemical et DuPont, a annoncé jeudi une perte fortement accrue au quatrième trimestre mais ses ventes ont progressé en raison de la reprise économique mondiale.

Agence France-Presse New York

La perte nette trimestrielle s'élève à 1,26 milliard de dollars contre 33 millions à la même période en 2016, principalement à cause de charges de restructuration et de dépréciations d'actifs évaluées à 3,1 milliards de dollars. Les ventes trimestrielles ont toutefois augmenté de 14% à 20,06 milliards de dollars, sous l'effet d'une hausse des prix (+5%) et d'une augmentation des volumes (+6%).