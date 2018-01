Xerox absorbé dans sa coentreprise avec Fujifilm

Le fabricant américain de photocopieurs et imprimantes Xerox, en difficultés, va être absorbé par la coentreprise qu'il possède avec le japonais Fujifilm, selon le Wall Street Journal mardi.

À l'issue de l'opération, les actionnaires de Xerox ne détiendraient plus qu'un peu moins de la moitié de la nouvelle entité, écrit le quotidien économique américain, citant des sources proches du dossier.

Il ajoute que les actions Xerox ne disparaîtraient pas pour autant de la Bourse et que l'opération pourrait être annoncée mercredi.

À son cours de clôture à Wall Street mardi, la capitalisation boursière de Xerox s'élevait à 8,3 milliards de dollars.

Le groupe Xerox fait face à une fronde de deux gros actionnaires, Carl Icahn et Darwin Deason, qui possèdent à eux deux plus de 15% de l'entreprise.

Ils ont récemment publié une lettre commune pour pousser l'entreprise à envisager la possibilité de se vendre et ont appelé au remplacement immédiat de son directeur général.

Le groupe Fujifilm Holdings est spécialisé en technologies de l'image, appareils médicaux et bureautiques. La coentreprise Fuji Xerox, basée à Tokyo, a 55 ans. Elle est détenue à 75% par le groupe japonais.

Début 2016, sous la pression de Carl Icahn, Xerox avait annoncé sa scission en deux sociétés indépendantes, la première consacrée au traitement des documents, regroupant les activités historiques du groupe dont ses célèbres photocopieurs, les imprimantes et autres scanneurs; et la seconde dédiée aux services dans les domaines du transport, de la santé, du commerce et de l'administration.