Des acteurs importants investissent 14 millions dans Busbud

Busbud passe en troisième vitesse. Grâce à un financement de 14 millions de dollars, la plateforme de réservations de billets d'autobus poursuivra sa route dans le monde, notamment en Afrique et en Asie. Et elle doublera son nombre d'employés à Montréal. Marque de confiance, plusieurs grands joueurs, dont l'ex-PDG d'Expedia, participent à cette nouvelle ronde. Entrevue avec Louis-Philippe (LP) Maurice, son président et cofondateur.

Qui sont les investisseurs derrière ce financement ?

Nous sommes super excités car, à 14 millions, c'est notre plus gros financement à ce jour (1 million en 2013 et 9 millions en 2014). Pour nous, c'est le meilleur des deux mondes avec nos investisseurs. C'est une continuité, car il y a notre partenaire iNovia Capital qu'on connaît bien. C'est son président Chris Arsenault qui a mené la ronde. Et en même temps, il y a de la nouveauté, car il amène Teralys et Claridge. Ces trois firmes sont d'anciens investisseurs de Luxury Retreats (vendu à Airbnb entre 200 et 300 millions US). Et il y a aussi Plaza Ventures et Real Venture. À eux s'ajoutent des investisseurs personnels, entre autres Erik Blachford, ex-PDG d'Expedia, et Philippe Vimard, ex-chef des technologies de eDreams. Tous deux ont une expérience incroyable dans l'industrie du voyage en ligne. Ils se joignent d'ailleurs à notre conseil d'administration.

À quoi serviront les 14 millions ?

Ça nous permettra d'aller au bout de nos capacités. Une partie du montant servira à appuyer le développement technologique de notre plateforme de réservation de billets. On est connecté avec 1300 partenaires transporteurs (Orléans Express, Greyhound, etc.) En fait, Busbud est la plus grande plateforme de réservation de billets d'autobus au monde. Et à chaque fois qu'on ajoute un nouvel opérateur de bus, ça prend du travail technologique pour l'intégrer dans le système. Et c'est sans compter les nouvelles fonctionnalités qu'on peut ajouter. Parmi elles, il y a les billets électroniques. Pour y arriver, il faudra augmenter le nombre d'employés.

Combien d'employés comptez-vous embaucher ?

D'ici la fin de l'année, nous allons doubler le nombre d'employés à 70. Nous allons engager beaucoup d'ingénieurs pour développer la plateforme. On en a engagé plusieurs au cours des dernières semaines. Ils proviennent du Canada, des États-Unis, de la France et du Brésil. Et il y a encore beaucoup d'embauches à venir. D'autres emplois seront liés au marketing et au produit. Les gens sont vraiment excités par notre projet.

Et vous allez ouvrir de nouveaux marchés internationaux ?

Oui, nous allons accélérer notre développement à l'international. La réservation de billets d'autobus est un marché à très grand potentiel. C'est plusieurs milliards de passagers par année. On permet déjà aux voyageurs de réserver leurs billets de façon simple et sécurisée dans plus de 75 pays et dans plus de 16 000 villes. Notre site web et notre application mobile offrent plus de 1,4 million de trajets dans le monde. Busbud est déjà présent en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. On commence une percée en Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Malawi, Mozambique). Depuis quelques mois, nous sommes aussi en Asie du Sud-Est. Nous y allons graduellement avec des pays fréquentés par les touristes, comme le Viêtnam, la Thaïlande, le Cambodge.

Où sera Busbud dans cinq ans ?

On sera reconnu comme l'expert mondial. Les voyageurs qui voudront réserver des billets d'autobus penseront automatiquement à Busbud. On sera présent partout sur la planète. On sera arrivé en Chine, en Inde et au Japon. Notre plateforme est déjà traduite en 11 langues et on continuera d'en ajouter. Et on suivra de près la consolidation du secteur. De plus en plus, les services de voyage en ligne sont intégrés. Par exemple, à partir d'Expedia, il est possible de réserver un hôtel, des billets d'avion et de train. On souhaite que les billets d'autobus soient intégrés à l'ensemble de l'industrie du voyage en ligne.

Des partenaires transporteurs de Busbud

Québec : Orléans Express, Greyhound Canada, Maheux, Transdev Limocar, Intercar, Galland, etc.

États-Unis : Greyhound, Peter Pan, NYTrailways, Boltbus, etc.

Qui est LP Maurice ?

Cofondateur de Busbud, il possède un MBA de l'Université Harvard, une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Montréal et un baccalauréat en finance de HEC Montréal. Il a aussi étudié au Royaume-Uni et en Chine. Dans la Silicon Valley, il a travaillé pour Yahoo ! et LinkedIn. Conférencier, mentor, ange-investisseur et organisateur de nombreux événements, il a reçu des dizaines de prix.