Le producteur autorisé de cannabis Aphria s'entend pour acquérir Nuuvera

Le producteur autorisé de marijuana Aphria a annoncé lundi avoir conclu une entente pour acquérir le producteur de cannabis médicinal Nuuvera dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui l'évalue à 826 millions.

L'entente s'appuie sur un partenariat entre les deux entreprises, qui alliait la production d'Aphria à l'expertise de Nuuvera dans le traitement et l'extraction du cannabis. Le regroupement fera en outre croître l'empreinte internationale d'Aphria.

Le regroupement est un nouveau signe de consolidation pour l'industrie du cannabis. La semaine dernière, Aurora Cannabis s'est entendue avec sa rivale CanniMed Therapeutics pour la racheter au coût d'environ 1,1 milliard, par l'entremise d'une transaction en espèces et en actions. Il s'agit à ce jour de la plus grosse acquisition jamais réalisée dans ce secteur. En outre, Aphria avait déjà annoncé, plus tôt en janvier, avoir conclu une entente pour mettre la main sur la britanno-colombienne Broken Coast Cannabis, une entente évaluée à 230 millions.

Des analystes s'attendent à ce que la consolidation s'accélère dans ce secteur en prévision de la légalisation du cannabis récréatif, cet été.

En vertu de l'entente annoncée lundi, les actionnaires de Nuuvera recevront 1 $ en espèces en plus de 0,3546 action d'Aphria pour chacune de leurs actions. En prenant le prix moyen des 10 derniers jours pondéré en fonction du volume de l'action d'Aphria, qui est de 21,15 $, l'offre équivaut à 8,50 $ par action.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelle, incluant l'approbation des actionnaires de Nuuvera. L'action de cette dernière a terminé la séance de vendredi à 7 $, tandis que celle d'Aphria a terminé la semaine à 20,16 $.

En présumant de la conclusion de l'acquisition de Broken Coast par Aphria - qui est elle aussi composée d'actions en partie - les actionnaires de Nuuvera détiendront approximativement 14,8 % de l'entreprise après son regroupement.