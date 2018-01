Caterpillar: résultats en hausse, mais la réforme fiscale pèse

Agrandir

Caterpillar, qui avait été touché de plein fouet ces dernières années par le ralentissement de l'économie mondiale et notamment du secteur de l'énergie, avait dû licencier des dizaines de milliers d'employés. Il a toutefois recommencé à embaucher ces derniers mois et ses effectifs atteignaient au 31 décembre 116 700 personnes soit 10 300 de plus qu'un an auparavant.

AP