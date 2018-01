Procter & Gamble surpasse les attentes

Le plus grand fabricant au monde de produits de consommation a engrangé un bénéfice de 93 cents US par action. Après ajustements pour exclure certaines dépenses et ses coûts de restructuration, celui-ci a atteint 1,19 $ US par action.

Ce résultat était supérieur aux attentes de Wall Street. Les analystes visaient en moyenne un bénéfice ajusté de 1,15 $ US par action, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

L'entreprise de Cincinnati a réalisé un chiffre d'affaires de 17,4 milliards $ US au cours du trimestre, ce qui était aussi supérieur aux attentes de Wall Street. Les analystes visaient des revenus de 17,34 milliards $ US.

L'action de Procter & Gamble a légèrement avancé depuis le début de l'année, pendant que l'indice élargi S&P 500 a grimpé de six pour cent. Le titre de la société a gagné cinq pour cent sur les 12 derniers mois.