Kimberly-Clark supprime entre 5000 et 5500 emplois

Le fabricant des couches Huggies et des mouchoirs Kleenex a annoncé mardi qu'elle avait l'intention de fermer ou vendre environ 10 usines de fabrication tout en augmentant la production à certains autres endroits. Il tentera en outre de mettre fin ou de vendre certaines de ses activités à plus faible marge, qui représentent environ un pour cent de ses ventes totales.

L'entreprise n'a pas précisé où les coupes d'emplois auraient lieu.

Kimberly-Clark, établie à Dallas, s'attend à ce que sa décision lui permette de réaliser des économies avant impôts de 500 millions $ US à 550 millions $ US d'ici la fin de 2021. Ses charges de restructuration avant impôts devraient atteindre entre 1,7 milliard $ US et 1,9 milliard $ US.

Par ailleurs, la société dévoilait mardi des résultats trimestriels mitigés. Son bénéfice ajusté de 1,57 $ US par action était supérieur de 3 cents US à celui attendu par les analystes, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research. Mais ses revenus de 4,58 milliards $ US étaient légèrement inférieurs aux attentes de Wall Street.

Les ventes annuelles de Kimberly-Clark ont reculé pendant la période de trois ans entre 2013 et 2016, selon FactSet. Mais les ventes annuelles ont légèrement progressé en 2017, par rapport à l'exercice précédent.

L'entreprise cherche à économie plus de 1,5 milliard $ US entre 2018 et 2021 dans le cadre de son programme actuel de réductions des coûts.