La réforme fiscale américaine plombe Johnson & Johnson

Le groupe américain de produits pharmaceutiques et d'hygiène Johnson & Johnson a annoncé mardi une lourde perte trimestrielle due à la nouvelle réforme fiscale aux États-Unis mais s'est montré quelque peu optimiste pour 2018.

Agence France-Presse New York

L'entreprise a inscrit une charge de 13,6 milliards de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre 2017, ce qui s'est traduit par une perte nette de 10,71 milliards de dollars lors de cette période. Au quatrième trimestre 2016, J&J avait enregistré un bénéfice net de 3,81 milliards de dollars.

Hormis la charge, Johnson & Johnson est bénéficiaire -- 4,8 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, est de 1,74 dollar contre 1,72 dollar attendu en moyenne par les analystes financiers.

La charge est une conséquence des modifications dans la comptabilité des entreprises imposées par la nouvelle législation fiscale américaine. En l'espèce, elle est liée à la comptabilisation immédiate d'impôts qui avaient déjà été payés et dont une partie devait être remboursée ultérieurement (deferred tax assets - DTA) et à la rapatriation aux États-Unis de bénéfices jusqu'ici détenus à l'étranger par des filiales.

L'ensemble de l'exercice en a été affecté également puisque le bénéfice net annuel a fondu, passant de 16,54 milliards de dollars en 2016 à 1,3 milliard pour 2017.

Le bénéfice par action ajusté est toutefois supérieur aux attentes à 7,30 dollars, contre 7,28 dollars anticipés.

Les ventes ont, elles, été bien meilleures que prévu aussi bien sur le trimestre sous revue que sur l'année, progressant respectivement de 11,5% à 20,2 milliards et de 6,34% à 76,45 milliards. Les analystes tablaient sur 20,07 milliards et 76,32 milliards.

Les revenus des trois principales divisions du groupe ont tous augmenté: les produits d'hygiène courante ont vu leurs ventes progresser sur l'année de 2,2% à 13,60 milliards de dollars, les produits pharmaceutiques de 6,7 à 21,47 milliards de dollars et les équipements médicaux de 1,3% à 12,82 milliards.

Pour l'année 2018 en cours, Johnson & Johnson table sur des ventes comprises entre 80,6 et 81,4 milliards de dollars pour un bénéfice par action ajusté compris entre 8 et 8,20 dollars. Les marchés financiers anticipent, eux, 80,7 milliards de dollars pour ce qui est du chiffre d'affaires et 7,87 dollars pour le bénéfice.

À Wall Street, le titre gagnait 0,92% à 149,50 dollars vers 7h55 dans les échanges électroniques de pré-séance.