BlackRock dépasse 6000 milliards d'actifs sous gestion

Le gestionnaire d'actifs américain BlackRock a dépassé fin 2017 les 6000 milliards d'actifs sous gestion et son bénéfice net a bondi au 4e trimestre sous l'effet des mesures de la réforme fiscale américaine.

Agence France-Presse New York

Les actifs sous gestion atteignaient au 31 décembre 6288 milliards de dollars en hausse de 22% par rapport à la fin 2016. Le bénéfice net a lui progressé de 20% à 1,022 milliard de dollars au 4e trimestre et de 16% à 3,716 milliards de dollars sur l'année.

Le bénéfice par action ajusté a pour sa part atteint 6,24 dollars sur le trimestre, très supérieur aux attentes du marché, tout comme le chiffre d'affaires à 3,47 milliards (+20%), là où les analystes n'attendaient que 3,32 milliards. Il est sur l'année de 12,5 milliards de dollars, en hausse de 12%.

BlackRock a notamment engrangé un bénéfice exceptionnel de près de 1,2 milliard de dollars sur le trimestre lié à la réforme fiscale entrée en vigueur aux États-Unis en décembre. Cela va notamment lui permettre de verser un dividende exceptionnel de 2,88 dollars par action, en hausse de 15%.

Le cours de son action progressait en conséquence de 2,83% à 553,17 dollars à Wall Street vendredi à la mi-journée.

BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a de nouveau enregistré une forte progression de ses commissions: celles-ci ont augmenté au 4e trimestre de 16,5% à 2,9 milliards de dollars et de 10,2% à 10,9 milliards de dollars sur l'année.

Les fonds indiciels (Exchange Traded Funds, ETF), qui suivent les évolutions d'un indice particulier sur le marché, ont confirmé leur place essentielle dans les activités du fonds de gestion avec des apports nets de 54,8 milliards de dollars sur le trimestre et de 245 milliards sur l'année et des actifs sous gestion de 1752 milliards de dollars à la fin de l'année en hausse de plus de 100 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent.

Sur l'ensemble des actifs, 63% étaient gérés pour des clients aux États-Unis, 29% en Europe/Moyen-Orient/Afrique et 8% en Asie-Pacifique.