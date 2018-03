Lululemon hausse ses prévisions du 4e trimestre

Agrandir

« Nous sommes ravis de notre performance pendant la saison des Fêtes, qui témoigne de l'accélération de la tendance de toutes les parties de nos activités, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée en 2018 et plus tard », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Lululemon, Laurent Potdevin.

PHOTO ARCHIVES REUTERS