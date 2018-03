Nike: Bénéfice en baisse mais le chiffre d'affaires rebondit

L'équipementier sportif américain Nike a annoncé jeudi un bénéfice net en baisse pour le deuxième trimestre de son exercice décalé 2018, mais son chiffre d'affaires a progressé et s'affiche au-dessus des attentes.

Le groupe de Beaverton (Oregon) a toutefois livré des prévisions un peu moroses pour le trimestre en cours tout en indiquant s'attendre à une meilleure fin d'exercice.

Le bénéfice net a baissé de 9% à 767 millions de dollars, mais le chiffre d'affaires a avancé de 5% à 8,55 milliards, supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 8,4 milliards.

Le bénéfice ajusté par action, la référence en Amérique du Nord, s'est lui établi à 0,46 dollar, là aussi supérieur aux attentes de 0,40 dollar.

Nike a attribué la baisse de son bénéfice net à un recul de sa marge brute et à des dépenses de publicité et administratives en hausse. La marge a ainsi reculé de 120 points de base à 43% en raison des effets de change, mais aussi de coûts de production plus élevés.

Suite à l'annonce de ces résultats, le titre perdait 1,19% à 64 dollars dans les échanges d'après-clôture à Wall Street vers 18 h 30.

Le PDG du groupe, Mark Parker, avait livré des prévisions optimistes fin octobre en assurant que le groupe tablait sur une progression de 15% de son bénéfice d'ici 2022 et de 6% de ses ventes, surtout sur les marchés hors États-Unis.

Il a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes jeudi: «Nous avons dégagé de solides résultats au 2e trimestre montrant des progrès initiaux dans notre stratégie à long terme annoncée en octobre».

Passe difficile

Les fabricants d'articles de sports américains traversent une passe difficile, à l'image d'Under Armour, qui avait fait part fin octobre de son pessimisme pour 2017 en raison d'un environnement qualifié de «difficile» aux États-Unis.

Chez Nike, la marque éponyme a vu son chiffre d'affaires progresser de 5% à 8,136 milliards de dollars alors que celui de Converse ont baissé de 2% à 408 millions (à taux de change constants).

Par produits, les ventes de basket ont progressé de 4% à 5 milliards de dollars, celle de vêtements de 9% à 2,7 milliards, mais celles d'équipements et d'accessoires sportifs ont reculé de 6% à 326 millions de dollars.

Par zone géographique, le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a reculé de 5% à 3,5 milliards de dollars, celui en Europe/Moyen-Orient/Afrique a bondi de 19% à 2,13 milliards, celui en Chine de 16% à 1,22 milliard et celui dans le reste de l'Asie et en Amérique latine a progressé de 6% à 1,27 milliard de dollars.

Enfin, les stocks atteignaient en valeur au 30 novembre 5,3 milliards de dollars, en hausse de 6% sur un an.

Le directeur financier Andrew Campion a indiqué jeudi que sur l'ensemble de l'exercice annuel, le chiffre d'affaires devrait croître de l'ordre de 5% avec toutefois une progression au 3e trimestre inférieure à son rythme du 2e. La marge brute devrait, elle, se contracter d'entre 50 et 100 points de base sur l'année et d'entre 125 à 175 points de base sur le trimestre en cours avant de s'améliorer au 4e trimestre.