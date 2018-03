Le bénéfice de Lululemon surpasse les attentes au troisième trimestre

Le bénéfice par action du détaillant de vêtements d'exercice de Vancouver s'est établi à 43 cents US. En excluant les coûts non récurrents, ce profit était de 56 cents US.

Ce résultat était supérieur aux attentes des analystes de Wall Street, qui visaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 52 cents US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus de Lululemon se sont chiffrés à 619 millions US pour le trimestre, ce qui était aussi supérieur aux attentes des analystes.

Pour le trimestre en cours, qui prendra fin en janvier, Lululemon s'attend à ce que son bénéfice par action s'établisse entre 1,19 $ US et 1,22 $ US. Ses revenus devraient être d'entre 870 millions US et 885 millions $ US pour ce quatrième trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice, le détaillant prévoit que son profit par action se chiffrera entre 2,45 $ US et 2,48 $ US, à partir d'un chiffre d'affaires annuel d'entre 2,59 milliards $ US et 2,61 milliards $ US.