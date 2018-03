Les résultats de Gap surpassent les attentes

Le bénéfice net par action de l'entreprise établie à San Francisco s'est établi à 58 cents US.

Ce résultat était supérieur aux attentes des analystes de Wall Street. Ceux-ci visaient un bénéfice par action de 55 cents US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Gap, qui regroupe notamment les bannières Gap, Old Navy et Banana Republic, a vu ses revenus atteindre 3,84 milliards US au plus récent trimestre, surpassant là aussi les attentes des analystes. Ces derniers estimaient en moyenne que le chiffre d'affaires serait de 3,77 milliards US.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Gap croit pouvoir réaliser un bénéfice par action d'entre 2,08 $ US et 2,12 $ US.

L'action de Gap a pris 22 % depuis le début de l'année, pendant que l'indice élargi S&P 500 a grimpé de 15 %. Le titre a clôturé la séance de jeudi à 27,48 $ US à la Bourse de New York, ce qui représentait une baisse de près de 10 pour cent sur les 12 derniers mois.