Home Depot surpasse les attentes de Wall Street

Home Depot a engrangé un bénéfice de 2,17 milliards de dollars US ou 1,84 $ US par action, soit 3 cents US par action de plus que les prédictions des économistes interrogés par la firme Zacks Investment Research.

Au même moment l'an dernier la compagnie annonçait un profit de 1,97 milliard US ou 1,60 $ US par action.

Ses revenus trimestriels sont passés de 23,15 milliards US l'an dernier à 25,03 milliards US cette année, tandis que les analystes anticipaient des recettes de 24,52 milliards US.

Les ventes des magasins comparables se sont améliorées de 7,9% à l'échelle mondiale et de 7,7% aux États-Unis.