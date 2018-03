Québecor engrange un profit de 172 millions

Un an plus tôt, le géant québécois des communications encaissait une perte nette de 8,3 millions, 0,07$ par action. L'écart favorable a été de 180,2 millions, ou 1,49$ par action.

Le bénéfice d'exploitation ajusté s'est élevé au 3e trimestre de cette année à 421,1 millions, en hausse de 8% en un an. Quant aux revenus, ils ont augmenté en un an de 3,6% pour s'établir au plus récent 3e trimestre à 1,03 milliard de dollars.

Les revenus du secteur Télécommunications ont progressé en un an de 3,8% alors que ceux du secteur Média ont affiché une croissance de 4,5%.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, signale que dans le secteur Télécommunications, la croissance des résultats de Vidéotron s'est expliquée par la contribution des produits et services à fort potentiel, dont la téléphonie mobile et l'accès Internet. Dans le secteur Média, la hausse a été attribuable à l'incidence positive des revenus publicitaires, à la stratégie de programmation en télédiffusion et au succès des activités des studios MELS.