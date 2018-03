Les résultats d'Apple surpassent les attentes au 4e trimestre

«Nous avons particulièrement bien fini l'année, et nous avons dégagé notre meilleur chiffre d'affaires pour un dernier trimestre», s'est réjoui lors d'une conférence téléphonique Tim Cook, le patron d'Apple, qui a un exercice décalé se terminant fin septembre.

Vers 19 h 30, le titre prenait 2,95% à 173,07 dollars dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street. La capitalisation boursière d'Apple, déjà la première du monde, atteint environ 890 milliards de dollars.

Pressé de questions par les analystes sur l'iPhone X, dont les précommandes ont débuté vendredi dernier, M. Cook s'est contenté d'affirmer que «les commandes étaient très fortes de la part des consommateurs» comme des revendeurs (boutiques, opérateurs) et que le trimestre en cours, qui couvre les fêtes de fin d'année, «serait très bon».

M. Cook a renvoyé aux prévisions du groupe: pour le premier trimestre de son exercice 2018 (octobre-décembre), il anticipe un chiffre d'affaires record situé entre 84 et 87 milliards de dollars, laissant entendre qu'il serait porté par les nouveaux modèles d'iPhone: le X, mais également l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, présentés en même temps que le X, mais sortis un mois avant lui.

Ce décalage entre les dates de sorties a alimenté les spéculations sur des ventes décevantes de l'iPhone 8, attribuées au fait que les aficionados attendaient le luxueux iPhone-anniversaire pour casser leur tirelire.

«Le premier modèle a été vendu il y a quelques minutes», a dit Tim Cook en conférence téléphonique, ajoutant que «des centaines de personnes étaient devant l'Apple Store de Sydney» en Australie, et dans d'autres endroits où le téléphone est déjà disponible. Décalage horaire oblige, la sortie en Europe et aux États-Unis devait suivre quelques heures plus tard.

46,7 millions d'iPhone en trois mois

Apple s'est attelée ces derniers jours à attiser l'appétit de ses fidèles en les invitant à «venir tôt» dans les magasins pour mettre la main sur un iPhone X, alimentant les rumeurs faisant état d'une disponibilité limitée du modèle. Prenant soin de ne pas démentir ces échos, susceptibles de faire monter la demande, Tim Cook a indiqué que le groupe faisait son possible pour répondre aux attentes «le plus vite possible».

Apple ne donne jamais de chiffre de ventes par modèle, mais les ventes totales d'iPhone sur le quatrième trimestre ont dépassé les attentes: la marque à la Pomme a écoulé 46,7 millions de téléphones intelligents.

En terme de chiffre d'affaires, le groupe est toujours largement dépendant de son produit vedette qui représente 28,85 milliards de dollars de revenus, plus de la moitié de son chiffre d'affaires total, qui a atteint 52,6 milliards US (+12%).

Interrogé sur le prix élevé de l'iPhone X --au moins 999 dollars US aux États-Unis et davantage en Europe--, Tim Cook a relevé que beaucoup de clients «payaient par mois» leur appareil via les facilités de paiement proposées par les opérateurs, atténuant ainsi la facture. Il a aussi justifié ce tarif par «le nombre important de nouveautés technologiques» contenus dans le modèle (écran OLED, chargement sans-fil, reconnaissance faciale etc...)

Coté résultats, Apple a aussi publié un bénéfice net trimestriel en hausse de 19% à 10,7 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du Nord, a atteint 2,07 dollars, soit bien au-dessus des anticipations des analystes. Les «services» (Apple Store, Apple Pay etc...) ont enregistré un c.a. de 8,5 milliards de dollars (+34%).

Apple a aussi livré ses résultats pour l'ensemble de son exercice 2017: le bénéfice net annuel atteint 48,35 milliards (+5,8%) et le chiffre d'affaires 229,23 milliards, en hausse de 6,3%.

Le groupe s'est aussi réjoui d'avoir «renoué avec la croissance» en Chine (+12%) au dernier trimestre, selon Tim Cook, alors qu'il était jusque là en perte de vitesse.

Les ventes d'iPad et d'ordinateurs Mac ont aussi augmenté sur la période dans le monde.

Le groupe anticipe un taux d'imposition de 25,5% pour le premier trimestre de son exercice 2018.