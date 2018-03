Profits en baisse chez Dorel

La société Les Industries Dorel a annoncé jeudi un bénéfice net de 13,3 millions US au troisième trimestre, soit 41 cents US par action, comparativement à 15,9 millions US ou 49 cents US par action l'an dernier

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 14,5 millions US, soit 44 cents US par action, par rapport à 20,6 millions US ou 63 cents US par action un an auparavant.

Le chiffre d'affaires était de 642,6 millions de dollars US, en baisse de 4,3% par rapport à 671,3 millions US douze mois plus tôt.

Le chiffre d'affaires de Dorel Maison s'est amélioré de 1,3% pendant le trimestre et celui de Dorel Produits de puériculture de 6,3%, mais celui de Dorel Sports a plongé de 18%.

Le conseil d'administration de Dorel a déclaré son dividende trimestriel régulier de 30 cents US par action. Le dividende sera payable le 30 novembre 2017 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 16 novembre 2017.