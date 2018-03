Les revenus et les profits de Richelieu ont progressé

La société montréalaise a affiché jeudi un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 18,1 millions, soit 31 cents par action, en hausse de 4,9 % par rapport à celui de 17,3 millions de dollars, ou 30 cents par action, de la même période l'an dernier.

Les revenus du trimestre clos le 31 août ont avancé à 253,2 millions, en regard de ceux de 220,2 millions cumulés au cours du même trimestre un an plus tôt.

Les ventes de Richelieu ont progressé dans tous ses segments d'activités - elles ont gagné 14,1 % à 213,2 millions sur le marché des fabricants et 19,8 % à 40 millions sur celui des détaillants. L'entreprise a attribué ces gains à ses investissements et ses efforts de développement de marché au Canada et aux États-Unis, qui l'ont vu gagner des parts de marché et de nouveaux clients.

Les revenus canadiens de Richelieu ont grimpé de 17,5 % à 171,7 millions au plus récent trimestre, tandis que ceux réalisés aux États-Unis ont progressé de 11,2 % à 63,4 millions US.

L'entreprise a profité du dévoilement de ses résultats pour signaler qu'elle avait acheté du distributeur Tamarack, de Cincinnati, en Ohio, au début août. Richelieu s'est réjoui de cette transaction, qui augmentera ses activités dans un État où elle exploite déjà un centre de distribution, mais elle n'a pas donné de détail financier sur l'acquisition.

Par ailleurs, le conseil d'administration de Richelieu a autorisé le versement d'un dividende trimestriel de 5,67 cents par action. Celui-ci sera payé le 2 novembre aux actionnaires inscrits en date du 19 octobre.

L'action de Richelieu a clôturé jeudi à un nouveau sommet pour les 52 semaines à la Bourse de Toronto. Elle a gagné 78 cents, soit 2,44 %, à 32,78 $.