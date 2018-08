Le patron de CAE veut profiter de la hausse des budgets de l'armée américaine

«Au chapitre de la défense, les budgets continuent d'augmenter dans le monde entier et aux États-Unis, ils atteignent des sommets historiques», a affirmé mardi le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, à l'occasion de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise.

M. Trump a signé lundi un projet de loi sur les dépenses de défense de 716 milliards $ US pour 2019, soit une augmentation de 82 milliards $ US par rapport à 2017 et une hausse spectaculaire par rapport à la plupart des budgets militaires des années Obama.

Pour CAE, l'acquisition, plus tôt en août, de la firme de Virginie Alpha-Omega Change Engineering ouvre la porte à des participations à des «missions top secrètes», principalement hors des États-Unis, a indiqué M. Parent aux journalistes.

Un accord entre le gouvernement américain et une filiale de CAE permet à un conseil composé de deux généraux américains et d'un responsable de la sous-traitance militaire de superviser les contrats de haute sécurité, a-t-il ajouté.

«Cela nous ouvre un marché potentiel supplémentaire de 3 milliards $, ce qui porte notre marché mondial à 17 milliards $», a précisé M. Parent.

En ce qui concerne le contenu des missions secrètes, il s'est contenté de répondre: «Vous pouvez spéculer pendant toute la journée.»

M. Parent a défendu la manière dont CAE pourrait potentiellement profiter d'un contexte dans lequel les dépenses militaires grimpent au sud de la frontière, la Maison-Blanche a recours à un langage plus combatif et une nouvelle branche des services armés est créée pour mener des guerres dans l'espace.

«Ce n'est certainement pas offensant», a fait valoir M. Parent à propos des programmes de formation et de simulation de CAE. «C'est destiné aux forces de défense et de sécurité et aux opérations de recherche et de sauvetage.»

«Pour moi, il y a un avantage sociétal à ce que nous faisons. Cela aide le personnel à exécuter ses missions et à sauver des vies, a-t-il noté. Je ne le vois pas comme quelque chose de négatif.»

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de CAE, qui se déroulait au siège social de l'entreprise, à Montréal, l'ancien ministre fédéral des Finances, John Manley, a été nommé président du conseil d'administration. M. Manley, actuel président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires, remplacera James Hankinson à la barre du conseil.

Résultats en hausse

CAE, dont les activités se déroulent dans environ trois dizaines de pays, a vu ses revenus annuels augmenter de cinq %, d'une année à l'autre, pour atteindre 2,83 milliards $ en 2018. Des commandes records pour la division de l'aviation civile ont fait grimper le bénéfice d'exploitation de ce secteur de 12 %.

Pour le premier trimestre clos le 30 juin, CAE a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 69,4 millions $, ou 26 cents par action. Cela se compare à un bénéfice de 59,6 millions $, ou 22 cents par action, au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont totalisé 722 millions $, en hausse par rapport à ceux de 656,2 millions $ du même trimestre l'an dernier.

En outre, CAE a annoncé une hausse de son dividende trimestriel, qui passera de 9 cents par action à 10 cents par action. Le prochain paiement sera versé le 28 septembre aux actionnaires inscrits en date du 14 septembre.

À la Bourse de Toronto, l'action de CAE a cédé mardi 82 cents, soit 3,1 %, pour clôturer à 26 $.