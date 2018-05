Les activités du CN se déroulent mieux que prévu

Le directeur financier du transporteur ferroviaire, Ghislain Houle, a indiqué mardi, lors d'une conférence sur le transport, que les volumes avaient grimpé de 14 pour cent pendant les deux premières semaines de mai, après avoir reculé de quatre pour cent au cours du premier trimestre.

La demande est vigoureuse pour le sable de fracturation, le bois d'oeuvre, les céréales canadiennes et le charbon, a-t-il précisé.

Le Canadien National a indiqué que l'expansion de son installation portuaire de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, se déroulait plus rapidement que prévu et qu'elle devrait atteindre sa pleine capacité deux ans plus tôt que prévu.

Selon M. Houle, la performance d'exploitation du transporteur devrait connaître une amélioration notable au quatrième trimestre, à la suite d'investissements significatifs dans le réseau ferroviaire, particulièrement dans l'Ouest canadien.

Le CN a augmenté ses dépenses en immobilisations de 200 millions $, pour les porter à 3,4 milliards $, en plus d'embaucher des centaines de nouveaux chefs de train et d'acheter 200 locomotives au cours des trois prochaines années.

Deux jours après que le CN eut remercié son chef de la direction en mars, son remplaçant par intérim, Jean-Jacques Ruest, s'est excusé pour la mauvaise performance du transporteur pendant l'hiver et a promis que des mesures seraient prises pour rattraper les retards dans la livraison de la plus récente récolte de céréales.