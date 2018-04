Poursuites de 435 000$ contre Taxelco

Le fonds d'investissement dirigé par Alexandre Taillefer, XPND Capital, la Caisse de dépôt et le Fonds de solidarité FTQ sont les trois plus importants actionnaires de Taxelco, entreprise propriétaire de Téo Taxi, Taxi Diamond et Taxi Hochelaga. L'achat de cette dernière, à l'été 2015, avait marqué l'entrée de M. Taillefer dans le domaine du taxi et avait devancé de quelques mois le lancement commercial de Téo Taxi. Le montant de la transaction n'avait encore jamais été rendu public.

Selon M. Saliba, ce montant était constitué d'un important versement initial, suivi de paiements additionnels versés selon l'atteinte de certaines conditions.

UNE DEUXIÈME PROCÉDURE

L'un de ces paiements, soit 120 000 $ en deux versements, ne lui aurait été fait qu'à moitié. Une première procédure de 60 000 $ a donc été lancée devant la Cour du Québec en novembre 2016. Cette cause est toujours pendante.

Un deuxième versement de 750 000 $ était prévu si la Société de transport de Montréal (STM) renouvelait une entente qu'elle détenait avec Taxi Hochelaga pour le transport de personnes handicapées. Cette somme devait être divisée entre M. Saliba et son associé, Mohammed Jaouad.

Dans sa requête, présentée par l'avocat Jason Novak, du cabinet De Grandpré Chait, M. Saliba affirme ne jamais avoir reçu sa part de 375 000 $, même si le contrat a bel et bien été renouvelé. Il a été impossible de savoir si c'était aussi le cas de M. Jaouad.

M. Taillefer n'a pas souhaité commenter la situation lorsque La Presse l'a joint, sinon pour dire que son groupe avait des raisons de ne pas verser ces sommes, raisons qu'il préfère exposer devant la cour.

- Avec Louis-Samuel Perron, La Presse