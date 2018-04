Les profits du CP diminuent alors que le transporteur a reçu un préavis de grève

Le CP, qui s'est vu remettre mercredi des préavis de grève de 72 heures de la part d'environ 3400 travailleurs de deux de ses syndicats, a affiché après la fermeture des marchés un bénéfice de 348 millions pour les trois premiers mois de l'année.

Cette baisse de 19 pour cent par rapport aux profits de 431 millions engrangés au cours de la même période un an plus tôt survient malgré une hausse de quatre pour cent des revenus du transporteur, qui ont atteint 1,66 milliard.

Le bénéfice par action s'est établi à 2,41 $, une diminution par rapport à celui de 2,93 $ inscrit à ses résultats de l'an dernier. Les analystes ont été déçus, eux qui visaient en moyenne un bénéfice par action de 2,64 $, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

« Ça a été un trimestre difficile, pendant lequel nous avons lutté contre la météo extrême et une demande sans précédent, particulièrement dans les secteurs plus nordiques de notre réseau », a observé le chef de la direction du CP, Keith Creel, dans un communiqué de presse.

Le ratio d'exploitation du CP, une mesure de l'efficacité dans l'industrie du transport ferroviaire, a grimpé à 67,5 %, par rapport à 62,4 % il y a un an. Cette mesure, qui exprime les dépenses d'exploitation en tant que pourcentage des revenus, a avantage à être la moins élevée possible.

Inquiétudes chez les clients

Les clients qui font livrer leurs récoltes de matières premières par le CP s'inquiètent des perturbations potentielles que pourraient entraîner les grèves.

« Une grève ne serait qu'un autre clou dans le cercueil d'une autre très mauvaise année pour les livraisons », a estimé le président de la Fédération canadienne de l'agriculture, Ron Bonnett.

« Tout l'hiver, les chemins de fer n'ont livré qu'environ 40 pour cent des wagons qui leur ont été demandés pour la livraison des céréales, alors il y a une énorme accumulation de céréales dans le système en ce moment. »

M. Bonnett affirme que certains agriculteurs sont à court de liquidités parce que la vente de leur récolte ne se déroule pas normalement. En outre, les surplus de la récolte quasi record de l'an dernier pourraient durer jusqu'à l'automne prochain et entraîner des problèmes avec les ventes de la récolte de cette année.

Les livraisons de céréales se sont améliorées récemment. Les clients affirment que le Canadien National a fourni des wagons pour assurer le transport 83 pour cent de la demande, tandis que le CP parvenait à répondre à 53 pour cent de la demande, pour la semaine du 2 au 8 avril, a indiqué Greg Northey, directeur des relations industrielles pour Pulse Canada, un membre de la Ag Transport Coalition.

Un arrêt de travail au CP serait « extrêmement nocif » pour les compagnies membres de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie, qui compte sur le transport ferroviaire d'environ 80 pour cent de leurs produits, a pour sa part estimé le chef de la direction du groupe dans une lettre ouverte à la ministre fédérale du Travail, Patty Hajdu.

Le ministre fédéral du Transport, Marc Garneau, a pour sa part indiqué, plus tôt cette semaine, que le gouvernement étudiait la situation en raison de ses implications pour les livraisons de céréales et d'autres matières premières, tout en ayant bon espoir de voir le processus de négociation déboucher sur une solution.

Grève dès samedi?

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, qui représente environ 3000 mécaniciens et conducteurs de locomotive, ainsi que la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, qui compte environ 365 membres travaillant à la signalisation et aux communications, ont toutes deux déploré mercredi le manque de progrès à la table de négociations.

Si aucune entente négociée n'est conclue à court terme, les membres de deux syndicats déclencheront la grève samedi à 00h01, heure de l'Est.

« Donner un préavis de grève fait partie du processus de négociations que les syndicats doivent suivre s'ils veulent pouvoir faire une grève », a expliqué M. Creel dans un communiqué.

« Nous sommes toujours engagés à trouver une solution qui convient à tous et nous exhortons les deux syndicats à travailler étroitement avec nous et les médiateurs fédéraux pour en arriver à une entente positive aussi rapidement que possible dans les heures qui mèneront à la date limite. »

L'employeur a confirmé avoir reçu un préavis de grève, mais se dit engagé à trouver une solution acceptable pour les deux parties. Le CP précise avoir présenté, lundi et mercredi, deux propositions de convention collective de trois et cinq ans aux deux syndicats.

La grève pourrait avoir des conséquences dans la grande région de Montréal. Le Réseau de transport métropolitain (RTM) a prévenu que le débrayage pourrait entraîner la suspension complète de la circulation ferroviaire sur les lignes de trains de banlieue Candiac, Saint-Jérôme et Vaudreuil-Hudson.

Dans un communiqué, le RTM dit suivre la situation de près et s'engage à informer sa clientèle de toute éventuelle perturbation du service sur ces lignes.