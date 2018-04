REM: Couillard se montre rassurant pour les municipalités

Cette sortie fait suite à une dépêche de La Presse canadienne parue lundi sur l'achalandage et les coûts du REM. On y apprenait que les contribuables et usagers pourraient payer pas moins de 11,4 milliards sur 20 ans à la Caisse de dépôt pour le service du REM, avec l'indexation de la tarification et la hausse prévue de l'achalandage.

En point de presse à Montréal en marge d'une annonce sur la politique de mobilité durable, M. Couillard a affirmé que le tiers des coûts sera assumé par les usagers, en ajoutant que cela augmentera de très peu les coûts pour les municipalités en dollars réels.

Il a par ailleurs répété l'argument de la Caisse de dépôt, c'est-à-dire que les coûts pour exploiter tous les autres réseaux de transport de 2021 à 2042 s'élèveraient déjà à plus de 81 milliards, alors que le REM est l'équivalent de l'ajout d'un deuxième métro à Montréal.

Enfin, il a assuré que c'est comme ça qu'il fallait procéder.