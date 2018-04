Via Rail accorde un contrat de modernisation de 46 millions à Cad

Via Rail a accordé mardi un deuxième contrat de plusieurs millions de dollars en une semaine pour la rénovation de voitures de trains construites dans les années 1950.

Le transporteur ferroviaire a donné un contrat de 46 millions à la société de réparation et de remise à neuf de matériel roulant Cad Industries ferroviaire pour la modernisation de 25 voitures destinées au service long parcours le «Canadien».

Les voitures en acier inoxydable seront rénovées et transformées pour mieux répondre aux besoins des passagers et pour les rendre plus fiables.

Ces améliorations devraient prolonger la durée de vie utile des voitures de quelques décennies, a estimé Via dans un communiqué.

Les travaux seront réalisés par une centaine d'employés de Cad dans ses installations montréalaises.

La semaine dernière, Bombardier Transport a obtenu de Via Rail un contrat de 54 millions pour la rénovation de 17 voitures de train à ses installations de La Pocatière.

Le programme de rénovation devrait être complété en 2020.

Via compte aussi 33 autres voitures actuellement en rénovation.

Les travaux de modernisation font partie du plan de transformation de Via, qui prévoit aussi l'acquisition de nouvelles voitures de train pour le corridor entre Québec et Windsor.

Le financement des travaux a été approuvé par le gouvernement fédéral dans ses budgets de 2017 et 2018.