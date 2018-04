Les 3000 chefs de train et ingénieurs du Canadien Pacifique votent pour la grève

Quelque 3000 chefs de train et ingénieurs de locomotive qui travaillent pour le Canadien Pacifique au pays, membres du syndicat des Teamsters, pourraient déclencher la grève à compter du 21 avril à minuit.

Ces chefs de train et ingénieurs de locomotive viennent de se doter d'un mandat de grève générale illimitée dans une proportion de 94,2 %.

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, vendredi, Christopher Monette, directeur des affaires publiques pour Teamsters Canada, a soutenu que l'entreprise demandait plusieurs concessions aux travailleurs.

Le principal point en litige vient des exigences de l'entreprise en matière de disponibilité des ingénieurs de locomotive et chefs de train, ce qui entraînerait beaucoup de fatigue, voire d'épuisement, a expliqué M. Monette. Le syndicat revendique donc des horaires plus flexibles et prévisibles.

La question de la rémunération ne serait pas l'enjeu principal, a noté M. Monette.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre dernier.