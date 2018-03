Bombardier livrera cinq trains additionnels à la ligne Elizabeth de Londres

La division ferroviaire de Bombardier a obtenu un contrat pour la livraison de cinq trains Aventra additionnels pour la nouvelle ligne de métro Elizabeth de Londres, un ajout d'une valeur de 104 millions US qui portera sa commande totale à 70 trains.

Le contrat obtenu auprès de l'agence Transport for London prévoit aussi une prolongation du contrat de services de maintenance des trains existant dans le but de couvrir les nouveaux trains, a précisé mardi l'entreprise.

Les cinq rames additionnelles, qui comportent neuf voitures, permettront d'accroître la capacité de la section centrale de la nouvelle ligne, qui doit être lancée en décembre cette année, et de prolonger le service à destination et en provenance de Reading. Chaque train permet de transporter 1500 passagers.

Les voitures additionnelles s'ajouteront aux 585 voitures destinées à la ligne Elizabeth déjà en production à l'installation de Bombardier à Derby. Leur mise en service est prévue pour la fin de 2019.

La ligne Elizabeth, actuellement en cours d'achèvement, est présentée comme le plus grand projet d'infrastructure du genre en Europe, a indiqué Bombardier. Une fois terminée, elle assurera le transport de plus de 200 millions de passagers par année et accroîtra de 10 % la capacité ferroviaire du centre de la capitale.

«Les trains supplémentaires nous permettront de desservir tous les terminaux (de l'aéroport) d'Heathrow et d'accroître la fréquence lorsque la ligne sera complètement ouverte en décembre 2019», a expliqué dans un communiqué le directeur général du métro de Londres pour Transport for London, Mark Wild.

«Cette importante commande additionnelle est une marque d'approbation des efforts de notre personnel et de la qualité des produits pour lesquels nous assurons la conception, l'ingénierie, la fabrication et le service ici au Royaume-Uni», a pour sa part affirmé le directeur général de Bombardier Transport pour le Royaume-Uni, Richard Hunter.