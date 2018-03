Le nouveau patron du CP a gagné 20,1 millions $ l'an dernier

C'est plus du double de sa rémunération de 2016, qui avait atteint 8,9 millions $, alors qu'il était président et chef de l'exploitation. M. Creel a obtenu le plus haut poste de direction du transporteur ferroviaire le 31 janvier 2017, lorsque Hunter Harrison a soudainement quitté l'entreprise pour être ensuite embauché par le transporteur américain CSX.

La rémunération de M. Creel est supérieure à celle de 12,4 millions $ du grand patron de la Banque Royale, Dave McKay, qui était l'an dernier le chef de la direction le mieux rémunéré des cinq plus grandes banques du pays.

La rémunération de son prédécesseur à la tête du CP, M. Harrison, qui est décédé en décembre, avait été de 20,2 millions $ en 2015 et de 18,8 millions $ en 2016.

Dans sa circulaire d'information, le CP explique que le comité de rémunération a déterminé que M. Creel avait surpassé ses objectifs de performance et avait permis à la compagnie d'afficher une solide performance financière.