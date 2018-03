Le CN fait son mea culpa

Deux jours après avoir montré la porte à son dirigeant, le Canadien National (CN) a fait son mea culpa à propos de la détérioration de son service, mercredi, en plus de promettre des embauches et des investissements pour corriger le tir.

Le président-directeur général par intérim, Luc Jobin, a offert ses excuses aux producteurs céréaliers des Prairies, à l'origine des nombreuses critiques formulées à l'égard du transporteur ferroviaire au cours des derniers mois.

«Toute l'équipe est animée par un sentiment d'urgence et concentre ses efforts afin de bien faire les choses (afin de) regagner la confiance des entreprises canadiennes», a-t-il expliqué, par voie de communiqué.

Dans le but de répondre à la demande, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada offrira notamment des primes à certains cadres responsables des activités afin de retarder leurs congés ainsi que des départs à la retraite.

Le plus important transporteur ferroviaire au pays, dont le siège social se trouve à Montréal, proposera également à des récents retraités de revenir au travail en plus d'affecter des cadres à la conduite de trains supplémentaires.

«Nous offrirons un suivi hebdomadaire du transport des céréales et nous collaborerons avec nos clients du secteur céréalier», a précisé M. Ruest.

Âgé de 62 ans, celui qui occupait le poste de vice-président exécutif remplace de façon intérimaire Luc Jobin, qui a déjà quitté le Canadien National au terme d'un règne de moins de deux ans marqué par des problèmes d'exécution.

D'après des données de la coalition Ag Transport, le CN et le Canadien Pacifique (CP) n'ont fourni que 38% des wagons commandés par les compagnies céréalières pour la semaine du 12 février. Le CN affirme que ses livraisons de la dernière semaine ont affiché une croissance de 35% par rapport à la moyenne enregistrée le mois dernier.

Au quatrième trimestre, le ratio d'exploitation du CN - une mesure de son efficacité - s'était notamment détérioré de près de quatre points pourcentage, s'établissant à 60,4%.

Un avertissement

Cette sortie survient après que les ministres des Transports, Marc Garneau, et de l'Agriculture, Lawrence MacAulay, eurent envoyé une lettre aux deux sociétés ferroviaires afin de leur faire part de leur mécontentement.

La missive soulevait «d'importantes préoccupations» entourant la détérioration du service et l'incapacité du CN et du CP à répondre aux besoins de leurs clients au cours de l'hiver. Les deux ministres avaient qualifié de «décevante» la performance des deux transporteurs, et ce, malgré une hausse des volumes et des conditions météorologiques particulièrement difficiles, qui ont compliqué le transport de marchandises.

MM. Garneau et MacAulay avaient donné jusqu'à la semaine prochaine au CN et au CP pour expliquer comment ils entendaient corriger le tir.

En plus d'avoir affecté les agriculteurs, qui sont payés une fois que les céréales ont été livrées, les ratés du service ferroviaire ont aussi eu une incidence négative sur les livraisons de compagnies dans les secteurs de l'énergie et de la forêt.

De son côté, le CP a estimé, par voie de communiqué, être en train de tourner la page sur un hiver difficile.

«Avec les conditions météorologiques qui tournent en notre faveur, nous croyons être sur le chemin du rétablissement, a indiqué le chef de la direction Keith Creel. Même si nos défis sont importants, ils sont différents de ceux de notre concurrent.»

À l'instar du CP, le CN a exhorté le Parlement à «adopter rapidement» le projet de loi C-49. Cette mesure législative, dont l'adoption se fait attendre, imposerait notamment des sanctions réciproques aux compagnies ferroviaires et aux agriculteurs lorsqu'il y a des retards de livraison.

En fin d'avant-midi, à la Bourse de Toronto, le titre du CN prenait 61 cents pour se négocier à 95,40 $.

- - -

D'autres mesures proposées par le CN:

- Ajout d'équipes de trains dans l'ouest du pays. Près de 400 chefs de train auront été ajoutés d'ici la fin du mois. Le CN prévoit 375 chefs supplémentaires entre avril et juin.

- Location de 130 locomotives, dont la plupart sont déjà en service.

- Investissements de plus de 250 millions au cours de l'année afin d'augmenter la capacité des voies.