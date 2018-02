Le Bureau de la concurrence impose une pénalité de 1 million de dollars à Enterprise

Selon l'enquête du Bureau, les publicités d'Enterprise annonçaient des prix qu'il était impossible d'obtenir lors de la location d'un véhicule en raison de frais supplémentaires obligatoires. Ces derniers pouvaient entraîner une hausse de 6 à 48 % par rapport aux prix annoncés, a expliqué l'organisme fédéral.

Dans le cadre de l'entente annoncée jeudi, Enterprise - qui exploite aussi les marques commerciales National Car Rental et Alamo Rent-A-Car au Canada - reverra ses pratiques pour s'assurer que ses publicités sont désormais conformes à la loi.

C'est la troisième fois que le Bureau de la concurrence punit une société pour des pratiques publicitaires semblables dans l'industrie de la location d'automobiles.

En juin 2016, Avis et Budget ont payé une pénalité de 3 millions et en avril 2017, Hertz et Dollar Thrifty ont payé une pénalité de 1,25 million.

Dans les deux cas, le Bureau avait conclu que certains des frais étaient décrits d'une façon qui laissait croire qu'il s'agissait de taxes obligatoires ou de surcharges imposées par les gouvernements alors qu'en fait, les entreprises choisissaient d'imposer ces frais obligatoires pour recouvrer une partie de leurs propres frais d'exploitation.