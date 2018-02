Bombardier: La Pocatière veut des réponses

Agrandir

Après Azur, il n'y a plus aucune commande inscrite au carnet de l'usine de Bombardier de La Pocatière, si ce n'est quelques travaux d'appoint sur des projets destinés à New York ou Edmonton, lesquels se termineront au mieux quelques mois plus tard.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE