Téo Taxi accroîtra sa flotte à 350 véhicules et plus de 1000 chauffeurs

La Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction, et le fonds XPND Capital investissent ce capital qui permettra d'acquérir 200 véhicules électriques et d'embaucher environ 600 chauffeurs et travailleurs de soutien, ainsi que 20 professionnels en technologie de l'information et assurance qualité.

Téo Taxi s'installera également dans un centre d'opérations ultra-moderne et agrandira son réseau de bornes de recharge.

Le développement technologique sera aussi déployé chez Taxi Diamond et Taxi Hochelaga.

«Cet investissement important permettra à Téo Taxi d'offrir enfin une offre à la hauteur des attentes des Montréalais, souligne Alexandre Taillefer, fondateur de Taxelco et associé principal XPND Capital. Les partenaires investisseurs renouvellent leur confiance envers Téo Taxi et sa vision de réinventer l'industrie du taxi.»